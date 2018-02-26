Турция ввела в Африн армейский и полицейский спецназ

АНКАРА, 26 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ввела в сирийский Африн армейский и полицейский спецназ, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"В Африн направлены наши силы специального назначения с целью защиты мирных жителей и обеспечения успешного завершения операции", — сообщил Боздаг в эфире телеканала NTV.

Также, по его словам, авиация продолжает удары по позициям курдских формирований в Африне.

Операция "Оливковая ветвь"

Турция 20 января начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок, которых считает террористами. Как заявили в Анкаре, с начала боев турецкие силы уничтожили более двух тысяч боевиков.

Совбез ООН 24 февраля принял резолюцию по прекращению огня в Сирии, однако Анкара заявила, что это решение не повлияет на операцию в Африне, так как она "проводится против террористов".

Дамаск осудил нападение Турции, назвав его "агрессией". В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.