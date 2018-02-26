Верховный комиссар ООН призвал прекратить огонь в Сирии

ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал резолюцию СБ ООН 2401 о прекращении огня в Сирии на один месяц и настаивает на ее незамедлительной реализации
Глава УВКПЧ ООН призвал не питать особых надежд на реализацию решения СБ ООН, так как до этого международное сообщество семь лет не могло остановить насилие в Сирии. Он возложил часть ответственности за жертвы насилия не только на тех, кто совершал эти преступления, но и на постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция).
"До тех пор, пока они используют вето и блокируют единство действий, когда оно необходимо, то они – пять постоянных членов СБ ООН – должны отвечать перед жертвами", — заявил он.
СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выразил надежду, что решение реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы. Россия также высказалась за готовность работать с участниками конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.
Очередная, 37-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 26 февраля по 23 марта. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров выступит перед СПЧ ООН 28 февраля.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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