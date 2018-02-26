Верховный комиссар ООН призвал прекратить огонь в Сирии

ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека приветствовал резолюцию СБ ООН 2401 о прекращении огня в Сирии на один месяц и настаивает на ее незамедлительной реализации

"Я хотел бы начать с приветствия единогласного решения СБ ООН по установлению 30-дневного прекращения огня в Сирии, которое последовало после интенсивных призывов генсека ООН и других, и мы также благодарны Швеции и Кувейту за их лидерство в СБ ООН по этому вопросу. Мы настаиваем на ее полной и безотлагательной реализации", — заявил Зейд Раад аль Хуссейн на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека в понедельник.

Глава УВКПЧ ООН призвал не питать особых надежд на реализацию решения СБ ООН, так как до этого международное сообщество семь лет не могло остановить насилие в Сирии. Он возложил часть ответственности за жертвы насилия не только на тех, кто совершал эти преступления, но и на постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция).

"До тех пор, пока они используют вето и блокируют единство действий, когда оно необходимо, то они – пять постоянных членов СБ ООН – должны отвечать перед жертвами", — заявил он.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каид* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выразил надежду, что решение реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы. Россия также высказалась за готовность работать с участниками конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.

Очередная, 37-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 26 февраля по 23 марта. Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров выступит перед СПЧ ООН 28 февраля.

*Террористическая организация, запрещенная в России