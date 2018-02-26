Могерини призвала Россию, Иран и Турцию гарантировать деэскалацию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз крайне обеспокоен активизацией военных действий в Сирии и повторяет, что Россия, Иран и Турция должны гарантировать деэскалацию, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В понедельник в Брюсселе пройдет плановое заседание глав МИД стран-членов ЕС, в котором министры затронут, в том числе, ситуацию в Сирии.

"Мы с министрами крайне обеспокоены активизацией военных операций по всей Сирии, в первую очередь, режимом и его сторонниками. Три гаранта астанинского процесса – Россия, Иран и Турция – несут особую ответственность за то, чтобы произошел процесс деэскалации, а не эскалации", — сказала Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

Отвечая на вопрос, как ЕС относится к турецкой операции в сирийском Африне, она заявила: "Мы уже выразили беспокойство в этой связи".

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