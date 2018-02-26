Рябков ответил на угрозы применения силы против Дамаска

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Москва встревожена сообщениями о возможном применении силы против Дамаска, это будет полностью противоречить смыслу и содержанию резолюции 2401 СБ ООН по Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В контексте резолюции 2401 для нас важно прежде всего, что содержится призыв к сирийским сторонам заниматься интенсивным образом нахождением тех решений, которые необходимы. Для нас крайне тревожными выглядят сообщения о том, что на фоне общего усиления риторики против Дамаска и антироссийской риторики в Вашингтоне, вновь слышатся угрозы применения силы: противоправного, незаконного. Ищутся для этого предлоги", — заявил Рябков журналистам.

По его словам, "это полностью противоречит смыслу и содержанию резолюции 2401".