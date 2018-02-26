В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте провинции Дейр-Эз-Зор, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 65 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано десять соглашений о присоединении населенных пунктов в провинциях Идлиб и Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2396.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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