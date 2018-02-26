АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Бригада "Соколы курдов", сформированная членами группировки "Дивизия Хамзы" из состава оппозиционной "Сирийской свободной армии”, присоединится в понедельник к операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что в состав бригады входят 400 курдов и 200 арабов, прошедших курс подготовки сил спецназа. Они примут участие в осаде города Африн и окажут содействие турецкой армии, которая в ходе операции "Оливовкая ветвь" берет под контроль населенные пункты на северо-западе Сирии.

По словам командира группировки Хасана Абдуллы Кулли, в ее состав входят курды, населяющие сирийский район Аазаз, а целью ее является "освобождение населения Африна от террористов Pабочей партии Курдистана".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.



