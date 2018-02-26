Российские военные доставили одежду в детский дом в сирийском городе Хама

ХАМА, 26 фев — РИА Новости. Российский центр примирения враждующих сторон доставил партию гуманитарной помощи детскому дому в Сирийском городе Хама, где на полном пансионе проживают и учатся дети из неполных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

"Сегодня мы приехали в город Хама, это детский дом, в основном здесь дети семей, отцы которых погибли, защищая родину в боях. Будем раздавать гуманитарную помощь в виде пакетов с едой — сахар, рис, консервы для того, чтобы как-то поддержать, потому что с ребятами разговаривали — кроме России, им никто не помогает", — сообщил журналистам представитель ЦПВС Андрей Некипелов.

Общий объем гуманитарной помощи детскому дому — более 500 комплектов теплой зимней одежды — это куртки, шапки, обувь, свитера, а также продуктовые наборы.

Кроме того, российские военные врачи приняли детей и взрослых, нуждавшихся в медицинском осмотре.

"Сегодня приняли до 30 человек, из них процентов 70 — это дети, дети в основном обращаются с болезнями верхних и нижних дыхательных путей, и также присутствуют кожные заболевания. Взрослые — спектр заболеваний различный, от простудных и инфекционных заболеваний, заболевания кожные, у людей старшего возраста заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее", — пояснил врач-терапевт Илья Антипов.

По его словам, нуждавшимся в медикаментах выдали антибиотики, таблетки и спреи от простуды, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также перевязочные материалы.

"Мы очень благодарны вам за то, что вы нам помогаете, постараемся распределить эту помощь между каждым ребенком и педагогом. Большое вам спасибо, эта помощь для нас очень важна, она нам просто необходима — у нас более 200 воспитанников в возрасте от 4 до 20 лет, и всем необходимы внимание и поддержка", — сказал в заключение акции директор детского дома в города Хама Шуа Ас Сауд.

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