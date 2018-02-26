В Израиле рассказали, почему сирийской армии удалось сбить F-16

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев — РИА Новости. Экипаж израильского истребителя F-16, сбитого сирийской ракетой, допустил "профессиональную ошибку" — вместо того, чтобы сосредоточиться на самообороне, он продолжил выполнять задание. К таким выводам пришла комиссия, которая проанализировала действия ВВС страны 10 февраля.

В документе говорится, что экипаж своевременно оповестили об обстреле с земли. Отмечается, что действия летчиков не соответствуют стандартным инструкциям поведения под огнем противника. При этом решение покинуть подбитый самолет признано правильным.

Оба члена экипажа — пилот и штурман — успели катапультироваться над своей территорией. Пилот тяжело ранен и все еще остается на лечении. Штурман пострадал менее серьезно и уже вернулся в строй.

Военные говорят, что это первый израильский военный самолет, который потерян от огня с земли с 1982 года. Истребитель участвовал в налете на авиабазу у сирийской Пальмиры, откуда, как утверждают израильтяне, запустили беспилотный летательный аппарат иранского производства, вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства.

После потери F-16 ВВС Израиля атаковали еще дюжину целей в Сирии, в том числе батареи ПВО под Дамаском.