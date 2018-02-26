В Сирии рассказали о жертвах среди мирного населения от ударов коалиции США

ДАМАСК, 26 фев — РИА Новости. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревням в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 29 мирных жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
На прошлой неделе сообщалось, что в той же провинции самолеты коалиции нанесли удары по деревне Хажин. В результате погибли 12 человек.
США и международная коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство"* действуют в Сирии без согласия и координации с официальным Дамаском и санкции Совета Безопасности ООН.
24 февраля Совбез принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительного перемирия, гарантирующего безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. В то же время вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.
* Запрещенная в России террористическая организация
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