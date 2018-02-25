АФРИН, 25 фев — РИА Новости. Отряды протурецких сил захватили значительную часть территории города Джендерес в кантоне Африн на севере Сирии, сообщил РИА Новости источник в сирийском народном ополчении.

"Вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией, при поддержке авиации и артиллерии захватили большую часть территории Джендереса в кантоне Африн",- рассказал собеседник агентства.

Городок Джендерес на юго-западе кантона один из крупнейших курдских населенных пунктов в Африне. С начала турецкой военной операции подвергался массированным артиллерийским обстрелам и авианалетам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>