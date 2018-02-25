Россия пригрозила жестко пресекать попытки срыва урегулирования в Сирии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. РФ будет жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования в Сирии, говорится в комментарии МИД РФ по поводу резолюции СБ ООН.
"Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание", — говорится в комментарии российского ведомства.
В министерстве отметили, что Россия в качестве страны-гаранта астанинского процесса "продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы".
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