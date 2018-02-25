Курдские силы заявили о готовности соблюдать перемирие в Африне

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Курдское ополчение в сирийском Африне заявило о готовности соблюдать резолюцию СБ ООН о прекращении огня, но готово на ответные действия в регионе, где с конца января турецкие ВС проводят операцию.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Власти Турции уже заявили, что Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию.

"Мы заявляем о нашей готовности соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении военных действий против всех врагов, сохраняя за собой право нанести ответный удар в контексте законной самообороны в случае любой агрессии турецкой армии и союзных ей группировок в Африне", — говорится в заявлении "Сирийских демократических сил" (SDF).

SDF также призвали остальные воюющие группировки последовать их примеру и поддержать прекращение огня. Курдские силы заявили, что готовы обеспечить доступ делегаций ООН в пострадавшие районы Африна для оказания гуманитарной и медицинской помощи и фиксации разрушений.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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