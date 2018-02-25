В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центр по примирению в Сирии сообщил о подписании 17 соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Хама к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 17 соглашений о присоединении населенных пунктов в провинции Хама к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2386", — говорится в документе на сайте Минобороны.

В Минобороны отметили, что Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре, Дамаск – 12. Турция зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Дамаск – три.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 72 человека.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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