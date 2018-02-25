Небензя посчитает упоминания России в следующем выступлении Хейли

ООН, 25 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что будет считать, сколько раз его американская коллега Никки Хейли упомянет Россию в своих выступлениях.
Постпред США при ООН в своем выступлении упрекнула Совет Безопасности ООН в том, что работа над гуманитарной резолюцией по Сирии шла слишком долго, а в затягивании этого процесса она обвинила Россию. Небензя сообщил, что на согласование резолюции ушло много времени "потому, что мы не поддерживали заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длинный срок".
"Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России", — сказал Небензя в своем выступлении.
На заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта постпред США при ООН заявила, что "Россия может заставить режим (сирийского президента Башара Асада) следовать поиску подлинного мира в Сирии" и должна "задействовать этот рычаг влияния".
"Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания 14 февраля.
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