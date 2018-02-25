Небензя посчитает упоминания России в следующем выступлении Хейли

ООН, 25 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что будет считать, сколько раз его американская коллега Никки Хейли упомянет Россию в своих выступлениях.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Постпред США при ООН в своем выступлении упрекнула Совет Безопасности ООН в том, что работа над гуманитарной резолюцией по Сирии шла слишком долго, а в затягивании этого процесса она обвинила Россию. Небензя сообщил, что на согласование резолюции ушло много времени "потому, что мы не поддерживали заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длинный срок".

"Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России", — сказал Небензя в своем выступлении.

Ранее в этом месяце Небензя уже обращал внимание на то, что Хейли постоянно обращается к России в своих выступлениях, и предположил, что ей нравится РФ.

На заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта постпред США при ООН заявила, что "Россия может заставить режим (сирийского президента Башара Асада) следовать поиску подлинного мира в Сирии" и должна "задействовать этот рычаг влияния".

"Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания 14 февраля.