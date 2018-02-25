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Война в Сирии
Война в Сирии

Небензя посчитает упоминания России в следующем выступлении Хейли

00:5425.02.2018
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© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фотоПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider

ООН, 25 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал, что будет считать, сколько раз его американская коллега Никки Хейли упомянет Россию в своих выступлениях.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя рассказал о планах России по выполнению принятой резолюции по Сирии
СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Постпред США при ООН в своем выступлении упрекнула Совет Безопасности ООН в том, что работа над гуманитарной резолюцией по Сирии шла слишком долго, а в затягивании этого процесса она обвинила Россию. Небензя сообщил, что на согласование резолюции ушло много времени "потому, что мы не поддерживали заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длинный срок".

"Кстати, в следующий раз я посчитаю, сколько раз посол Хейли упомянула имя России", — сказал Небензя в своем выступлении.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Небензя назвал условие выполнения резолюции СБ ООН по Сирии
Ранее в этом месяце Небензя уже обращал внимание на то, что Хейли постоянно обращается к России в своих выступлениях, и предположил, что ей нравится РФ.

На заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию сирийского конфликта постпред США при ООН заявила, что "Россия может заставить режим (сирийского президента Башара Асада) следовать поиску подлинного мира в Сирии" и должна "задействовать этот рычаг влияния".

"Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания 14 февраля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Терентьев
Опять боевики ИГИЛ и НУСРы ушли от разгрома. В который раз американцы спасают в Сирии террористов от возмездия. Сейчас вместе с водой и консервами, в Гуту пойдет оружие и боеприпасы от США.
01:19
25.02.2018
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vova22021961vova
Интересно, США подкармливают террористов, а Россия виновата что те не перестают стрелять.
01:40
25.02.2018
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