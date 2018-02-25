МИД Германии приветствует принятие Совбезом ООН резолюции по Сирии

БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. В МИД ФРГ приветствуют принятие в СБ ООН резолюции по Сирии, предусматривающей прекращение огня, настаивают на ее немедленной реализации, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

"Мы приветствуем сегодняшнее единение в Совете безопасности и единогласное принятие резолюции (2401), направленной на достижение прекращения огня. Теперь важно полностью реализовать ее без дальнейших задержек", — говорится в заявлении.

В нем указано, что прекращение огня "теперь должно также использоваться для достижения прогресса в Женеве в политическом процессе".

"Это наш призыв ко всем сторонам Сирии: теперь должно быть установлено устойчивое прекращение боевых действий, которое позволит незамедлительно и беспрепятственно предоставлять гуманитарную помощь. Нам срочно нужна возможность эвакуировать тяжелобольных и раненых, а также наиболее уязвимых лиц, детей", — говорится в заявлении.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Кабмин ФРГ подтвердил ранее, что канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обратились с письмом к российскому президенту Владимиру Путину с целью поддержки РФ резолюции СБ ООН.