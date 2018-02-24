В провинции Дамаск боевики заблокировали гумкоридор

ХМЕЙМИМ, 24 фев — РИА Новости. Сирийские боевики "Джейш Аль-Ислам"* блокировали гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Вафедин в Восточной Гуте и не дают жителям уйти, своими действиями они срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Боевики группировки "Джейш Аль-Ислам"* блокировали гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин и не дают возможности мирным жителям покинуть подконтрольные террористам территории. Своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия", — заявил он.

Евтушенко подчеркнул, что российский Центр по примирению "призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования меморандума о создании зон деэскалации".

"С целью организации выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Восточной Гуты осуществлено информирование населения о маршрутах и правилах безопасного перехода на территорию, подконтрольную правительству Сирии", — добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

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