СБ ООН продолжает консультации по проекту резолюции о гумпаузе в Сирии

ООН, 24 фев — РИА Новости. Совет безопасности ООН продолжает консультации по проекту резолюции о введении в Сирии 30-дневной гуманитарной паузы.

Подготовленный Швецией и Кувейтом проект был вынесен на голосование СБ ООН в пятницу в 11.00 (19.00 мск). Затем голосование было перенесено на 14.30 (22.30 мск) пятницы. К этому времени представители всех стран-членов Совета вернулись в зал заседаний, но голосование пока не состоялось.

По словам нескольких дипломатов, "переговоры продолжаются".

Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Накануне в четверг Россия предложила изменения к проекту, в пятницу утром дипломаты продолжали консультации.