ФРГ и Франция осуждают нападения на посольство России в Дамаске

БЕРЛИН, 23 фев – РИА Новости. Германия и Франция осуждают нападения на гражданских лиц и посольство России в Дамаске, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства Германии.

"Германия и Франция осуждают нападения на гражданских лиц и посольство России в Дамаске. Однако это не отменяет обязательств по обеспечению защиты гражданского населения в части Восточной Гуты и в других частях Сирии", — говорится в сообщении.

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