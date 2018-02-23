Франция и ФРГ призвали прекратить бои в Восточной Гуте

БЕРЛИН, 23 фев – РИА Новости. Франция и Германия призывают к немедленному прекращению боевых действий в пригороде Дамаска Восточной Гуте в Сирии, чтобы обеспечить туда гуманитарный доступ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

"На фоне тяжелого положения людей в Восточном Гуте Франция и Германия призывают к немедленному прекращению боевых действий и прекращению огня для обеспечения помощи гражданскому населению, гуманитарного доступа и медицинской эвакуации, как это требует ООН. Франция и Германия призывают Россию взять на себя ответственность в этом отношении", — говорится в сообщении.

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