МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на правительство Сирии в связи с ситуацией в Восточной Гуте, сообщает издание Hurriyet.

"Авиаудары в Гуте неприемлемы. Россия и Иран должны остановить режим", — заявил Чавушоглу журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

По словам министра, наступление проправительственных сил в Идлибе также нарушает соглашение между Турцией, Ираном и Россией.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.