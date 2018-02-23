Лавров назвал главную проблему в Восточной Гуте

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) является главной проблемой в ситуации в Восточной Гуте, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кстати, далеко не первый раз в истории сирийского конфликта, когда "Джебхат ан-Нусра"*, которая является главной проблемой в Восточной Гуте, так или иначе оказывается по ту же сторону баррикад, что и критики и обвинители сирийского правительства", — сказал Лавров.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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