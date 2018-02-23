Де Мистура призвал Россию, Турцию и Иран обсудить зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию, Турцию и Иран как стран-гарантов перемирия в Сирии провести срочную встречу для восстановления зон деэскалации, передает агентство Рейтер.

Де Мистура в заявлении, которое было зачитано официальным представителем женевского отделения ООН Алессандрой Веллуччи на пресс-конференции, призвал к прекращению огня в регионе, что повлечет за собой остановку бомбардировок в Восточной Гуте и минометных обстрелов в Дамаске.

За прекращением огня должно последовать получение гуманитарного доступа к Восточной Гуте и эвакуация больных и раненых, отмечает агентство.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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