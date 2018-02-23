Де Мистура призвал Россию, Турцию и Иран обсудить зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал Россию, Турцию и Иран как стран-гарантов перемирия в Сирии провести срочную встречу для восстановления зон деэскалации, передает агентство Рейтер.
За прекращением огня должно последовать получение гуманитарного доступа к Восточной Гуте и эвакуация больных и раненых, отмечает агентство.
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>