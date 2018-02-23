О нарушениях в Восточной Гуте сообщали "Белые каски", заявил Лавров

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Большинство свидетельств нарушения гуманитарного права в Восточной Гуте предоставлено "Белыми касками", которых не раз ловили при постановке фейков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возникает масса вопросов к тому, как обставляется нынешняя кампания нападок на Дамаск, на тех, кто сотрудничает с Дамаском в борьбе с терроризмом, обвинения в нарушении международного гуманитарного права…. Подавляющее большинство вот этих так называемых свидетельств предоставляются группой, которые называются "Белые каски", — заявил Сергей Лавров на брифинге.

Он напомнил, что группа "Белые каски" была создана и продолжает поддерживаться США и Великобританией, а также заявил, что ее "не раз ловили за руку, уличали в постановке фейковых сюжетов, которые потом раскручивались для того, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима в столице САР".

Что касается террористов в Восточной Гуте, то "они доставляют массу страданий мирным жителям, они отказываются их выпускать, они держат их там как живой щит", отметил Лавров. Это делается для того, "чтобы себя обезопасить или на худой конец обвинить сирийское правительство и тех, кто его поддерживает, в нарушении международного гуманитарного права", отметил он.

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