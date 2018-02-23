МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Нет гарантий, что террористы будут соблюдать гуманитарную паузу в Восточной Гуте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В практическом воплощении эти эмоции вылились в дискуссии в СБ ООН, где пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы (в Сирии) минимум на 30 дней. При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, таких гарантий нам не дают", — сказал Лавров.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции. Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация и должна быть снята блокада с четырех районов: Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи. В тексте содержится положение, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"*.

На заседании СБ ООН в четверг Россия распространила поправки к проекту резолюции. Россия предложила не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам "остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней" для безопасного проведения гуманитарных операций.

* Запрещенные в России террористические группировки.