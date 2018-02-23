В Дамаске подают иски к боевикам, чтобы привлечь внимание общественности

ДАМАСК, 23 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Граждане, проживающие в Дамаске и в пригороде, подают иски против действий боевиков в сирийские международные суды, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

"Они (жители столицы и пригорода Дамаска) передают нам информацию, и мы работаем над тем, чтобы подать иски в государственные суды и международный суд", — сказал Казем.

Правозащитник пояснил, что массовые иски подаются для привлечения внимания международной общественности, особенно СБ ООН, к тому, что происходит в Дамаске и его восточном пригороде.

"Таким образом мы пытаемся привлечь к ответственности за гибель и ранения мирных граждан, а также за причиненный материальный ущерб от действий боевиков. Хочу обратить внимание, что определенные СМИ пересекли все границы, публикуя дезинформацию. В связи с этим необходимо осудить действия всех виновных, будь это главы государств или правительств", — добавил правозащитник.

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