В Берлине сообщили о планах провести еще один Совбез ООН по Сирии

БЕРЛИН, 23 фев – РИА Новости. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил о предварительной договоренности провести в пятницу еще одно заседание Совета Безопасности ООН по Сирии.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции. Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация и должна быть снята блокада с четырех районов — Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи. В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*.

"Сегодня предварительно состоится еще одно заседание Совбеза, но точно об этом можно сказать, когда время заседания будет внесено в официальный журнал… Пока этого не произошло", — сказал Бройль на брифинге, добавив, что в Берлине "не могут понять, почему Совбез не может принять резолюцию" по Сирии.

На заседании СБ ООН в четверг РФ распространила поправки к проекту резолюции. Россия предложила не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам "остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней" для безопасного проведения гуманитарных операций.

"Для нас ясно, что принятие резолюции Совбезом ООН с прописанным там режимом прекращения огня имеет первостепенное значение. Мы указываем на это нашим партнером в Нью-Йорке и в других столицах. Речь идет о человеческих жизнях, о судьбах и о элементарной реализации гуманитарных прав человека", — сказал Бройль, он добавил, что "мы очень озабочены ситуацией" в Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России

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