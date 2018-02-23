Источник сообщил об ударе турецкой армии по гуманитарному конвою в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь получили ранения при ударе турецкой армии по гуманитарному конвою под сирийским Африном, сообщил РИА Новости курдский источник.

"В результате турецкого обстрела по гуманитарному конвою и машинам жителей, направлявшихся в Африн, чтобы присоединиться к операции, погиб один человек, семеро были ранены", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, обстрел произошел в четверг около 20.00 (21.00 мск).

Ранее генштаб Турции сообщил, что в четверг турецкая артиллерия нанесла удар по "автоколонне террористов", которая въезжала в район Африна. По сообщению генштаба, целью обстрела были "30-40 транспортных средств PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>