Генштаб ВС Турции сообщил о нейтрализации в Африне 44 боевиков за сутки

АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали за сутки 44 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство", сообщает генеральный штаб Турции в пятницу.

Ранее турецкое военное ведомство сообщило о потерях ВС Турции с начала операции в Африне — убиты 32 человека и ранены около 150.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" за минувшие сутки нейтрализовано 44 члена террористических организаций PYD, YPG и ИГ, с начала операции — 1873", — говорится в заявлении генштаба.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>