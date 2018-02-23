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Война в Сирии
Война в Сирии

США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций

05:1623.02.2018
(обновлено: 07:10 23.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИстребители Су-57. Архивное фотоИстребители Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ранее СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили, что на базе ВКС в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Сдерживающий фактор

Появление новейших российских истребителей в Сирии может стать сдерживающими фактором для соседних стран, чьи самолеты периодически залетают на территорию арабской республики, заявил ранее глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

При этом он не исключил, что Су-57 в скором времени будут направлены в Сирию, что, по мнению Гутенева, будет правильным шагом. "Их важно испытать в боевых условиях, в условиях противодействия", — сказал собеседник агентства.

Конкурент F-22

Про предполагаемую переброску новых российских истребителей в Сирию написали многие западные СМИ. Иностранные эксперты предположили, что главная цель Су-57 в арабской республике — проверка в боевых условиях.

Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США. Архивное фото
© Фото : U.S. European Command
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России

Так, авиационный эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в интервью Business Insider заявил, что Россия в первую очередь намерена испытать "довольно инновационные радары" Су-57.

Российские военные, предполагает Бронк, планируют выяснить, сможет ли Су-57 оставаться незамеченным для американских истребителей F-22, чья основная функция заключается в борьбе с авиацией противника.

С ним согласна генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон. "Небо над Ираком и Сирией является отличным местом, чтобы понять, как мы действуем. Наши противники следят за нами и учатся у нас", — заявила Джеймсон.

Запуск крылатой ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Кроме того, считает Бронк, отправка истребителей может быть кампанией по продвижению российского ВПК на иностранных рынках. После применения в Сирии Су-57 может позиционироваться как "проверенная в боях платформа", что повысит ее цену, считает эксперт.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин, как планируется, будет поставлена ВКС в 2019 году.

Cу-57
© РИА Новости, Инфографика
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
bizon972
"Наши противники следят за нами и учатся у нас"-как обычно громко сказано,но вот чему можно научиться у клоунов непонятно.
05:51
23.02.2018
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Ветховен
А чего бы сша нас боялись? Недавно разбомбили нашу колонну, груз 200 из двухсот наших ребят организовали, и ответку не получили.
06:48
23.02.2018
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