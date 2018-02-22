Более 360 человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией

ХМЕЙМИМ (Сирия), 22 фев — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 363 человека, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 363 человека, в том числе в провинции Хомс – 15, Риф Дамаск – 7, в провинции Дейр-эз-Зор – 341 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за сутки было также подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Телль-Эль-Хаттабат в провинции Алеппо.

"Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В населенный пункт Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 74 сирийцам, включая 36 детей", — сообщил представитель Центра.

Кроме того, российские военные обеспечили безопасное прохождение гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайиба в провинции Деръа. Жителям доставили 123 тонны продуктов питания и предметов первой необходимости, добавил Евтушенко.

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