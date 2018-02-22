Несколько тысяч связанных с террористами боевиков остаются в Восточной Гуте

ООН, 22 фев — РИА Новости. Несколько тысяч связанных с террористами, в том числе с запрещенной в РФ и других странах "Джебхат ан-Нусрой"* боевиков остаются в пригороде Дамаска Восточной Гуте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В Восточной Гуте продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе, связанных с террористическими организациями, в первую очередь — "Джебхат ан-Нусрой"*. Некоторое время назад они пошли на нарушение договоренностей о прекращении боевых действий, организовав наступление на автобронетанковое управление ВС Сирии в Харасте", — сказал российский постпред на заседании Совбеза ООН по ситуации в пригороде Дамаска.

"Они обстреливают Дамаск, и интенсивность этих атак нарастает с каждым днем. В сутки выпускаются десятки ракет, от них уже не защищен ни один столичный район", — отметил Небензя.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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