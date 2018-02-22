Боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации в Восточной Гуте

ООН, 22 фев — РИА Новости. Находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН в четверг Небензя заявил, что "боевики сделали заложниками остающихся в Восточной Гуте людей и не позволяют покидать подконтрольные им территории".

"Российский центр по примирению враждующих сторон призывал незаконные группировки сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры вчера, 21 февраля", — отметил он.

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