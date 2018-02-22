В ЕС назвали ухудшение военной ситуации в Сирии "абсолютно неприемлемым"

Флаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

Флаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЯ, 22 фев – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз считает "абсолютно неприемлемым" ухудшение ситуации с военными действиями в Восточной Гуте, заявила в четверг высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавшая остаться неназванной.

"Военная ситуация ухудшается. Это абсолютно неприемлемо. Мы призываем к прекращению военных действий в Восточной Гуте", — сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам чиновницы, ЕС поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в астанинском и сочинском форматах, "но отдает приоритет ООН".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>