В сирийской оппозиции прокомментировали ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП) приветствует готовность РФ рассмотреть возможность перемирия в Восточной Гуте, заявил глава СКП Насер аль-Харири.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что режим прекращения огня в Сирии не должен касаться террористических группировок "Исламское государство" (ИГ)* и "Джебхат ан-Нусры* и связанных с ними группировок, но Запад на это идти не хочет.

"СКП приветствует инициативу министра иностранных дел России рассмотреть возможность объявить немедленное перемирие в Сирии на 30 дней. СКП призывает немедленно объявить перемирие в Сирии, сопровождаемое серьезными переговорами для закрепления перемирия и активизации политического и гуманитарного треков", — написал аль-Харири в Twitter.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе ООН проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Ожидается, что в четверг может состояться голосование по этому документу. В постпредстве Швеции сообщили, что в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию. В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против ИГ* и "Аль-Каиды"*.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

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