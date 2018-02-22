АЛЕППО, 22 фев — РИА Новости. Курдские отряды самообороны (YPG) и сирийские ВС договорились о передаче армии САР контроля над городом Телль-Рифат на севере страны, войска войдут туда в ближайшие часы заявил РИА Новости источник в органах безопасности.

Ранее курдские формирования передали армии контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр. Ожидается, что в ближайшее время курды передадут под контроль армии районы Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо.

"Достигнуто соглашение, предписывающее передачу отрядами YPG города Телль-Рифат сирийской армии в провинции Алеппо. Сирийская армия войдет в город в течение нескольких часов", — заявил источник.

Командование сирийской армии заявило 9 февраля о полной зачистке провинций Алеппо и Хама от террористов.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года. Завершающая стадия по освобождению восточных кварталов города началась в конце июля. К ноябрю террористы оказались в плотном кольце с десятками тысяч мирных жителей в заложниках. Путем переговоров к концу ноября удалось договориться при посредничестве России, Турции и Ирана о выводе боевиков и членов их семей в Идлиб.

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