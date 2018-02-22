Россия готова рассматривать резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии

БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Россия готова рассматривать резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Сирии, однако режим прекращения огня ни в коем случае не должен распространяться на террористические организации, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Резолюцию, которую нам предлагают принять…, мы готовы рассматривать это предложение", — сказал Лавров, отметив, что при этом режим прекращения огня "ни в коем случае не должен" распространяться на ИГ* и "Джебхат ан-Нусру"* (запрещены в РФ) и те группировки, которые с ними сотрудничают и систематически ведут обстрелы жилых кварталов Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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