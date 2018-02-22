Курдские отряды YPG передали под контроль армии Сирии ряд районов Алеппо

Боец Свободной сирийской армии на позиции в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Боец Свободной сирийской армии на позиции в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АЛЕППО, 22 фев — РИА Новости. Курдские отряды самообороны (YPG) передали под контроль сирийской правительственной армии ряд районов в Алеппо, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, курдские формирования передали армии ранее контролируемые ими районы аль-Халяк, Баидин, аш-Шафиф и Шейх Хидр. Ожидается, что в ближайшее время курды передадут под контроль армии районы Шейх Максуд и Ашрафия в Алеппо.

После передачи контроля армии на данных территориях возобновят свою работу государственные институты под сирийским флагом.

Командование сирийской армии заявило 9 февраля о полной зачистке провинций Алеппо и Хама от террористов.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ и союзных сил освободила город Алеппо 21 декабря 2016 года. Завершающая стадия по освобождению восточных кварталов города началась в конце июля. К ноябрю террористы оказались в плотном кольце с десятками тысяч мирных жителей в заложниках. Путем переговоров к концу ноября удалось договориться при посредничестве России, Турции и Ирана о выводе боевиков и членов их семей в Идлиб.

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