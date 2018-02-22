Сенатор Бондарев заявил, что ему не докладывали о Су-57 в Сирии

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не располагает информацией о переброске в Сирию двух российских истребителей Су-57, заявил журналистам в четверг глава комитета, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.

"Мы такой информацией (не располагаем. — Прим. ред.) <…> до нас не доводили", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ со ссылкой на социальные сети появились сообщения, что на российскую базу ВКС в Хмеймиме прибыли два истребителя пятого поколения Су-57, которые сейчас проходят стадию летных испытаний и пока не приняты на вооружение ВС России.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в Воздушно-космические силы в 2019 году.

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