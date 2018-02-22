Турецкая армия в Африне защищает целостность Сирии, заявили в Анкаре

АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Турецкие ВС в Африне защищают территориальную целостность Сирии, против которой выступают силы самообороны курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Пусть в свете операции "Оливковая ветвь" никто не волнуется о территориальной целостности Сирии – мы всегда говорили, что поддерживаем и защищаем ее. Если кто-то ей угрожает, то это, скорее, террористы YPG. Мы не дадим шанса тем, кто придет их поддерживать, все они станут нашей целью. Для нас неважно, какая страна или сила выступит на стороне террористов — они все для нас одинаковы", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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