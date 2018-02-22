Де Мистура надеется на принятие в СБ ООН резолюции по перемирию в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется, что Совет Безопасности ООН примет резолюцию по гуманитарному перемирию в Сирии, и считает, что альтернативы прекращению огня в решении кризиса в этой стране нет.

"Я надеюсь, что он (СБ ООН) примет (резолюцию). Но это сложно. Но я надеюсь, что это произойдет. Это очень срочно", — заявил Мистура агентству Reuters.

Спецпосланник подчеркнул, что альтернативы гуманитарному перемирию нет. "Тогда мы будем добиваться, чтобы это произошло как можно скорее, потому что нет альтернативы прекращению огня и гуманитарному доступу", — заключил Мистура, отвечая на вопрос, что произойдет в случае отклонения резолюции Совбезом.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение в четверг открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Также в четверг, как ожидается, может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Отправка гумпомощи должна идти еженедельно. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа, и должна быть снята блокада с четырех районов. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям.

В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства"* (ИГ*) и "Аль-Каиды"* (обе организации запрещены в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России