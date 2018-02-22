В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 22 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 22 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Дамаск – 11, Латакия – пять, Дераа – один, Хомс – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено 1757 гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2460,9 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 74 сирийцам. Всего медицинская помощь оказывалась 71258 людям.

По линии ООН проведено 2 гумконвоя в населенные пункты Хаджми и Эд-Тайиба провинции Дераа. Общий вес доставленного груза — 123 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Эль-Хаттаб провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2368.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.