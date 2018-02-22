Глава МИД Франции обсудил с генсеком ООН резолюцию о перемирии в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранный дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем резолюцию о немедленном гуманитарном перемирии в Сирии.

"Франция предпринимает все усилия для того, чтобы резолюция Совета Безопасности позволила установить немедленное гуманитарное перемирие… Я только что обсудил это с генеральным секретарем ООН", — заявил Ле Дриан в интервью газете Parisien

Он добавил, что необходимо принять эту резолюцию, обеспечить соблюдение прекращения огня, а также позволить Международному Красному Кресту и ООН "провести эвакуацию тех, кто находится в критическом состоянии, оказать помощь раненым и положить конец настоящему аду".

Глава французского МИД отметил, что Россия должна сыграть важную роль в принятии этой резолюции, а также в обеспечении соблюдения будущего прекращения огня.

"Россия располагает средствами давления на (президента Сирии) Башара Асада. Ей следовало бы принять эту резолюцию. А впоследствии обеспечить соблюдение перемирия и доставку гуманитарной помощи", — заключил Ле Дриан.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение в четверг открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.

Также в четверг, как ожидается, может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Отправка гумпомощи должна идти еженедельно. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа, и должна быть снята блокада с четырех районов. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям.

В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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