Глава МИД Франции обсудил с генсеком ООН резолюцию о перемирии в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранный дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем резолюцию о немедленном гуманитарном перемирии в Сирии.
Он добавил, что необходимо принять эту резолюцию, обеспечить соблюдение прекращения огня, а также позволить Международному Красному Кресту и ООН "провести эвакуацию тех, кто находится в критическом состоянии, оказать помощь раненым и положить конец настоящему аду".
Глава французского МИД отметил, что Россия должна сыграть важную роль в принятии этой резолюции, а также в обеспечении соблюдения будущего прекращения огня.
"Россия располагает средствами давления на (президента Сирии) Башара Асада. Ей следовало бы принять эту резолюцию. А впоследствии обеспечить соблюдение перемирия и доставку гуманитарной помощи", — заключил Ле Дриан.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение в четверг открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте.
Также в четверг, как ожидается, может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.
В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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