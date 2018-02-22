Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечил передачу в качестве гуманитарной помощи крупной партии медикаментов в одну из центральных больниц сирийской Латакии, те, в свою очередь, будут распределены среди десятков других медучреждений города.
По его словам, сирийские коллеги сегодня ждут любой помощи, так как испытывают дефицит всего спектра медикаментов.
"Таблетированных антибактериальных средств хватит для работы от семи до 10 поликлинический отделений где-то на полтора-два месяца", — отметил Ершов. После передачи гуманитарной помощи российские специалисты пообщались с местными коллегами, выяснив, какие средства им особенно необходимы в настоящее время.
В четверг исполняется ровно два года со дня создания российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
За это время к режиму прекращения боевых действий присоединились 2 тысячи 367 сирийских населенных пунктов. Центром проведено свыше 1,75 тысячи гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил около 2,5 тысячи тонн. Медицинская помощь оказана почти 71 тысяче местных жителей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>