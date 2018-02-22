ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 фев — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечил передачу в качестве гуманитарной помощи крупной партии медикаментов в одну из центральных больниц сирийской Латакии, те, в свою очередь, будут распределены среди десятков других медучреждений города.

"Сегодня по просьбе сирийской стороны мы привезли в больницу Латакии более 50 наименований лекарственных средств, что составило около 10 тысяч упаковок, и около 20 тысяч шприцев. Препараты — это в основном антибиотики широкого спектра действия, детские препараты, которые применяются при высокой температуре, и разного рода — для симптоматической терапии", — сказал военный врач Центра по примирению Антон Ершов.

По его словам, сирийские коллеги сегодня ждут любой помощи, так как испытывают дефицит всего спектра медикаментов.

© Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии © Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии

"Таблетированных антибактериальных средств хватит для работы от семи до 10 поликлинический отделений где-то на полтора-два месяца", — отметил Ершов. После передачи гуманитарной помощи российские специалисты пообщались с местными коллегами, выяснив, какие средства им особенно необходимы в настоящее время.

"Эти медикаменты очень необходимы в сложившейся ситуации. Мы распределим их между 120 поликлиниками и шестью больницами в городе Латакия. Из-за закрытия границ мы не можем получать лекарства из-за рубежа, поэтому большое спасибо России. Это далеко не первый раз, когда Россия помогает Сирии — медикаментами и гуманитарной помощью", — сказал глава департамента здравоохранения Латакии Омар Ханнам.

В четверг исполняется ровно два года со дня создания российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

© Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии © Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии

За это время к режиму прекращения боевых действий присоединились 2 тысячи 367 сирийских населенных пунктов. Центром проведено свыше 1,75 тысячи гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил около 2,5 тысячи тонн. Медицинская помощь оказана почти 71 тысяче местных жителей.

© Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии © Фото : Борис Милованов Российские военные доставили медикаменты для медучреждений в Латакии

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