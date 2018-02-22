ООН, 22 фев — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточной Гуте состоится в четверг в 12.00 (20.00 мск), сообщили в постпредстве Кувейта при ООН. Страна является действующим председателем СБ ООН.

В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в пригороде сирийской столицы. По его словам, это необходимо, чтобы "все стороны могли представить свое видение и понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее".

"В 12.00 СБ ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте. Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов выступит с докладом", — сказал собеседник агентства.

Также в четверг, как ожидается, может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Как сообщили РИА Новости в постпредстве Швеции, в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию. Швеция рассчитывает, что оно состоится "как можно скорее, вероятно — завтра (четверг по времени мск — ред)".

Ранее делегации Швеция и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Отправка гумпомощи должна идти еженедельно. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа, и должна быть снята блокада с четырех районов. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям.

В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства" (ИГ) и Аль-Каиды (обе запрещены в РФ).

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