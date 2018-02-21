Москва запросила проведение заседания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты

ООН, 21 фев — РИА Новости. РФ запросила проведение в четверг открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте", — заявил Небензя на заседании в среду. По его словам, это необходимо, чтобы "все стороны могли представить свое видение и понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее".

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