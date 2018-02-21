В Турции ждут от США отвода курдских формирований к востоку от Евфрата

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от Вашингтона не обещаний, а конкретных действий по отводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа на восток от реки Евфрат, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в среду.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ в июне 2016 года.

"У нас есть недостаток доверия к США, и мы даем им шанс доказать, что они могут держать слово. Американские высшие чиновники много раз открыто утверждали, что YPG является структурой РПК. Мы доказали это США, и они это прекрасно понимают. Мы ждем от США не только деклараций, но и конкретных действий, особенно по Манбиджу. YPG должны уйти за восток Евфрата — альтернативы этому нет. В Манбидже основное население – арабское, и YPG должны оттуда уйти. Мы хотим увидеть результаты в ближайшее время", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.

Он рассказал о механизме по нормализации турецко-американских отношений, договоренность о котором была достигнута в ходе визита в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона на прошлой неделе.

"Первая рабочая группа в рамках механизма будет разбираться с вопросом задержанных сотрудников консульства США в Стамбуле (по обвинению в связях с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – ред.) Вторая группа будет работать по вопросу Манбиджа, урегулирования в Сирии, и это будет основная группа. Третья группа будет заниматься борьбой с РПК", — отметил Аксой.

Он добавил, что в эти группы будут входить представители заинтересованных ведомств двух стран, включая МИД, Минобороны, Минюста, разведывательных служб.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России