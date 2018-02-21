В Турции ждут от США отвода курдских формирований к востоку от Евфрата

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара ожидает от Вашингтона не обещаний, а конкретных действий по отводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа на восток от реки Евфрат, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в среду.
"У нас есть недостаток доверия к США, и мы даем им шанс доказать, что они могут держать слово. Американские высшие чиновники много раз открыто утверждали, что YPG является структурой РПК. Мы доказали это США, и они это прекрасно понимают. Мы ждем от США не только деклараций, но и конкретных действий, особенно по Манбиджу. YPG должны уйти за восток Евфрата — альтернативы этому нет. В Манбидже основное население – арабское, и YPG должны оттуда уйти. Мы хотим увидеть результаты в ближайшее время", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.
Он рассказал о механизме по нормализации турецко-американских отношений, договоренность о котором была достигнута в ходе визита в Анкару госсекретаря США Рекса Тиллерсона на прошлой неделе.
Он добавил, что в эти группы будут входить представители заинтересованных ведомств двух стран, включая МИД, Минобороны, Минюста, разведывательных служб.
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