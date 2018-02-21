СМИ сообщили о прибытии в Африн подкрепления из народных ополченцев

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сирийское госагентство САНА сообщило о прибытии новых отрядов ополчения в район Африна, где ведет операцию против курдских сил турецкая армия.
"Новые отряды народного ополчения прибыли в Африн для поддержки его населения в борьбе с террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ — ред.) и продолжающейся агрессией Турции в регионе", — отмечает агентство со ссылкой на корреспондента.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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