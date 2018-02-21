СМИ сообщили о прибытии в Африн подкрепления из народных ополченцев

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сирийское госагентство САНА сообщило о прибытии новых отрядов ополчения в район Африна, где ведет операцию против курдских сил турецкая армия.

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду сообщил РИА Новости ранее, что колонна Сирийских национальных сил благополучно дошла до Африна вопреки обстрелам турецкой артиллерии. До этого во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

"Новые отряды народного ополчения прибыли в Африн для поддержки его населения в борьбе с террористами "Исламского государства" (запрещено в РФ — ред.) и продолжающейся агрессией Турции в регионе", — отмечает агентство со ссылкой на корреспондента.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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