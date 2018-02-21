Кремль адресовал Минобороны вопрос о Восточной Гуте

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал вопрос о том, имеет ли Россия отношение к обстрелам в Восточной Гуте, министерству обороны.

"Ситуация на земле и какие-то тактические изменения — нужно, конечно, спрашивать в нашем министерстве обороны", — заявил Песков на вопрос, какое Россия имела отношение к обстрелам.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>