В Кремле назвали обвинения в адрес России по Восточной Гуте беспочвенными

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Обвинения США и ООН в адрес России в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это беспочвенные обвинения. Непонятно, на чем они основываются, каких-то конкретных данных не приводится, и именно таким образом мы оцениваем такие обвинения. Мы с ними не согласны", — сказал Песков.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в пригороде Дамаска Восточная Гута от обстрелов за последние два дня. С аналогичным заявлением выступила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>