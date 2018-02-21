Замглавы Минобороны принял зама спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и заместитель специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи обсудили шаги по выполнению решений Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, сообщает МО РФ.

"Двадцать первого февраля в Москве заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин принял заместителя специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи. В ходе встречи обсуждены дополнительные шаги по выполнению решений, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в сообщении.

В ходе встречи была отмечена необходимость активизации усилий по формированию Конституционной комиссии и началу работы по вопросам конституционной реформы в Сирии.

Кроме того, генерал-лейтенант Фомин отметил вклад спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в подготовку и проведение Конгресса сирийского национального диалога.

Подчеркивается, что встреча прошла в конструктивном ключе.

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