Замглавы Минобороны принял зама спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и заместитель специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи обсудили шаги по выполнению решений Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, сообщает МО РФ.
В ходе встречи была отмечена необходимость активизации усилий по формированию Конституционной комиссии и началу работы по вопросам конституционной реформы в Сирии.
Кроме того, генерал-лейтенант Фомин отметил вклад спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в подготовку и проведение Конгресса сирийского национального диалога.
Подчеркивается, что встреча прошла в конструктивном ключе.
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